ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Taliban barış yapmazsa ABD, mevcut hükümetin devamını destekleyecektir" - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın barış yapmadığı takdirde ABD'nin, mevcut hükümetin devamını destekleyeceğini söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışın sağlanması için uluslararası fikir birliğinin bulunduğunu belirtti.

Ülkelerin Afganistan'a desteğinin devam edeceğini ifade eden Halilzad, Afganistan'daki siyasi liderlerin ülkedeki 40 yıllık savaşı sona erdirmek için bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Zalmay Halilzad, "Eğer Taliban barış yapmazsa ABD, mevcut hükümetin devamını destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Halilzad, Afganistan'da siyasi birliğinin olmasının şart olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, son olarak barış turu kapsamında Almanya, Katar, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'ı ziyaret etmişti.

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan da şiddet olayları artarak devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

Bu süre içerisinde Baglan vilayetinin Burka ilçesi, Baglan'ın Şehri Kuhne bölgesi ve Gazne vilayetinde 2 askeri karakol Taliban kontrolüne geçti.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 9 vilayette Taliban ile yaşanan çatışmada ve operasyonda 250 Taliban üyesinin öldürüldüğünü ve 106 militanın da yaralandığını açıkladı.