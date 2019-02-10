Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halizad'dan Diplomasi Turu

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halizad'dan Diplomasi Turu

1 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile yaptığı görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halizad'dan Diplomasi Turu, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile yaptığı görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halilzad'ın beraberindeki heyetle 10- 28 Şubat arasında Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan'da temaslarda bulunacağı belirtildi.

Temaslarda Taliban ile yapılan görüşmelerin değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Halilzad'ın Afgan hükümeti ile de görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Geçen hafta ABD Barış Enstitüsünde konuşan Halilzad, 20 Temmuz'da Afganistan'da yapılacak seçimlerden önce Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki müzakerelerde sonuca ulaşmayı umduklarını ifade etmişti.

Halilzad, Taliban'la yapılan görüşmelerin ABD'nin ülkeden çekilme iddialarıyla doğrudan ilişkili olmadığını ileri sürmüştü.

Son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri bildiri yayımlamıştı. Ülkede sürdürülebilir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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