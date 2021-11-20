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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'ın mektubuna yanıt Açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'ın mektubuna yanıt Açıklaması

20.11.2021 16:37
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'ın mektubuna yanıt Açıklaması

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, ABD'nin, "Askeri güç kullanarak iktidarı ele geçirmeleri halinde ülkeye yapılacak insani yardımlar dışında diğer yardımların kesileceği" konusunda daha önce Taliban'ı uyardığını belirtti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, ABD'nin, "Askeri güç kullanarak iktidarı ele geçirmeleri halinde ülkeye yapılacak insani yardımlar dışında diğer yardımların kesileceği" konusunda daha önce Taliban'ı uyardığını belirtti.

West, sosyal medya hesabından, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki'nin ABD Kongresine yazdığı açık mektubuna cevap verdi.

Muttaki'nin mektubunun, Afganistan'ın ekonomik ve insani kriz hakkındaki gerçekleri yanlış yorumladığını belirten West, Afganistan'ın ne yazık ki ağustostan önce yıllardır süren savaş, kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla şiddetlenen korkunç bir insani krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

West, "Taliban'a, 'Afganlarla uzlaşıya varmadan iktidarı zorla ele geçirirseniz insani yardımlar dışında diğer yardımlar kesilir' demiştik." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan'a insani yardım yapmaya devam edeceğini vurgulayan West, sadece bu yıl içinde 474 milyon dolar insani yardım sağladıklarını aktardı.

West, "Taliban, terörle mücadele, kapsayıcı bir hükümet kurma, eğitim ve istihdama eşit erişim dahil olmak üzere azınlıklar, kadınlar ve kızların haklarına saygı gösterme yoluyla meşruiyet ve destek kazanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

West, ABD'nin Taliban ile "şeffaf" ve "dürüst" diplomasi sürdüreceğini vurguladı.

Muttaki, ABD'ye büyük göç uyarısında bulunmuştu

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresine 17 Kasım'da yazdığı açık mektupta, ABD'ye büyük göç uyarısında bulunmuştu.

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.

Nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor. Uzmanlar, "ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği" uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'ın mektubuna yanıt Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'ın mektubuna yanıt Açıklaması - Son Dakika
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