ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisinden Katar ve Afganistan'a

ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Katar ve Afganistan'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Halilzad'ın, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapacağı görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, Doha'da Taliban temsilcileriyle bir araya gelerek, ABD ve Taliban arasında yapılan anlaşmanın uygulanması, şiddetin önemli ölçüde azaltılması ve Afganistan içi müzakerelerin başlatılması için gerekli adımları ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Halilzad'ın, Kabil'de Afgan yetkililerle bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Afgan hükümetinin, Afganistan içi müzakerelerin en kısa sürede başlaması için gerekli adımları atması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, 40 yıllık çatışmanın sona ermesi ve Afganistan'ın bir daha uluslararası terörizme platform olmaması adına, Afgan halkının ve uluslararası topluluğun arzusunu destekleme kararlılığını sürdürüyor. Büyükelçi Halilzad, seyahati boyunca çatışmayı sona erdirmek için en iyi yolun, tüm tarafların birlikte oturması ve Afganistan'ın siyasi geleceği konusunda bir anlaşma müzakere etmesi yönündeki ABD görüşünü vurgulamaya devam edecek."