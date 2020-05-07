ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisinden yeni barış turu - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Katar, Pakistan ve Hindistan'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, Afgan barış süreci anlaşmasının tam olarak uygulanması için Taliban ile Doha'da bir araya gelecek." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Halilzad'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Afganistan'daki barış süreci ve bölgedeki barışı sağlama konusunda Hintli yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, Halilzad'ın oradan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geçeceği belirtildi.

Pakistanlı yetkililerle de benzer konuların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, yaptığı ziyaretlerde şiddetin bir an önce azaltılması, Afgan içi müzakerelerin başlaması adına hızlandırılmış zaman çizelgesi ve Afganistan'daki Kovid-19 salgını ile mücadelede iş birliği çağrısında bulunacak." bilgisi aktarıldı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.