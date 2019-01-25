Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan Saldırılarındaki Sivil Kayıpları Soruşturması

ABD'nin Afganistan Saldırılarındaki Sivil Kayıpları Soruşturması

1 saat önce

ABD'nin, Afganistan'ın Helmand iline bağlı Sangin ilçesinde Afgan kuvvetlerine destek amaçlı düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilen hava saldırıları, NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyon Karargahı tarafından incelemeye alındı.

ABD'nin Afganistan Saldırılarındaki Sivil Kayıpları Soruşturması, System.String[]
ABD'nin, Afganistan'ın Helmand iline bağlı Sangin ilçesinde Afgan kuvvetlerine destek amaçlı düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilen hava saldırıları, NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyon Karargahı tarafından incelemeye alındı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kararlı Destek Operasyonu Sözcüsü Üsteğmen Ubon Mendie, "Afganların öncülüğünde Helmand'ın Sangin ilçesine yönelik operasyona ABD askeri danışmanları ve koalisyon hava saldırılarıyla destek verildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda, Taliban'a ait olduğu iddia edilen el yapımı 23 patlayıcının imha edildiğini ve Taliban mensuplarıyla çatışmaların sürdüğünü belirten Mendie, sivil kayıp iddialarına konu olan hava saldırılarını incelediklerini açıkladı.

Saldırılarla ilgili haberlerde, 16 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan'ın Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de söz konusu saldırıları kınamış ve ABD'ye, Afgan köylerini bombalamaktan ziyade çabalarını, barışa sarf etmesi çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Helmand, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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