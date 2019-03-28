Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad 6. Kez Barış Turuna Çıktı

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad 6. Kez Barış Turuna Çıktı

53 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afgan makamları arasında barış görüşmelerinin başlaması için altıncı kez barış turuna çıktı.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad 6. Kez Barış Turuna Çıktı, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afgan makamları arasında barış görüşmelerinin başlaması için altıncı kez barış turuna çıktı.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altıncı kez çıktığı barış turunun ilk durağının Londra olduğunu belirtti.

"Afganistan'da barışın tesisi ve ülkelerimizin güvenliği konusunda İngiliz yetkililerle görüştük" ifadesini kullanan Halilzad, İngiltere'nin ardından Afganistan, Belçika, Pakistan, Özbekistan, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edecek.

Halilzad, geçen haftalarda Katar'da Taliban ile görüşmesinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülke topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaştıklarını açıklamıştı.

Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti. Hatta bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.


Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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