ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Afganlar geçmişten ders almalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: 'Afganlar geçmişten ders almalı' - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Afganlar geçmişten ders almalı"

6 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganların geçmişten ders alması ve karanlık günlerini hatırlaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad:

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganların geçmişten ders alması ve karanlık günlerini hatırlaması gerektiğini söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak için ABD'nin çabalarıyla Taliban ile barış anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Geçmişte yapılan hatalardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Halilzad, "Bugün hatırlanması gereken bir gün. Afganlar geçmişten ders almalı, savaşın karanlık günlerini hatırlamalı. Çocuklara istikrarlı ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Halilzad, Afganların bir araya gelerek kapsayıcı ve egemen bir ülke inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Halilzad, bu konuda ABD'nin kendi payına düşeni yapacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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