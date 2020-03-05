ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Taliban'ın şiddeti artırması barış anlaşmasını etkiler" - Son Dakika
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ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Taliban'ın şiddeti artırması barış anlaşmasını etkiler"

6 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın Afganistan'da şiddeti artırmasının barış anlaşmasını etkileyeceğini söyledi.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad:

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın Afganistan'da şiddeti artırmasının barış anlaşmasını etkileyeceğini söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-Taliban arasındaki barış anlaşmasının, Afganlar arası müzakerelerin önünün açılmasına zemin hazırlamak için yapıldığını belirtti.

ABD'nin Taliban ile imzaladığı barış anlaşmasına uyacağını ifade eden Halilzad, "Taliban'ın Afganistan'da tekrar şiddeti artırması doğrudan barış anlaşmasını etkiler ve Taliban derhal şiddeti durdurmalı." ifadesini kullandı.

Zalmay Halilzad, Taliban'ın şiddeti azaltarak esir takası konusunda görüşmeler yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Halilzad, mevcut zorlukların Afganlar arası müzakere yoluyla çözme kavuşturmak için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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