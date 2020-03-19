ABD'nin Afganistan Temsilcisi: "Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan Temsilcisi: 'Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı' - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Temsilcisi: "Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı"

6 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hapishanelerindeki Taliban mahkumlarının zamanında serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi:

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hapishanelerindeki Taliban mahkumlarının zamanında serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Halilzad, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban ve Afgan hükümetince bir heyetin, mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılmaları için ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade etti.

ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasından bugüne kadar hiçbir mahkumun serbest bırakılmadığını bildiren Halilzad, "Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Halilzad, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin tekrar savaşmayacağı konusunda taahhüdünün bulunduğunu kaydetti.

Tüm tarafların kışkırtıcı açıklamalar yapmamasını istediklerini aktaran Halilzad, Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde barış sürecinin sağlıklı ilerlemeyeceğinin altını çizdi.

Halilzad, Afganların ülkede yaşanan siyasi krizi el ele vererek beraber çözmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla 14 Mart'tan itibaren 1500, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da, her iki haftada bir 500 olmak üzere, toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet!
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:33
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Afganistan Temsilcisi: "Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]