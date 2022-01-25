ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek - Son Dakika

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ziyaret ederek, Sudan'da sivil yönetim kurulması ve bölgede barış ve refahın sağlanması konularını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Satterfield, 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde sırasıyla Kenya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacak.

Satterfield, söz konusu ülkelerin hükümetleri ile Sudan'da sivil yönetimin desteklenmesi ile Afrika Boynuzu'nda barış ve refahın sağlanması konusunu görüşecek.

David Satterfield, Haziran 2019-Ocak 2022 döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.