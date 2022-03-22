ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi

22.03.2022 15:56
ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, Sudan ve Etiyopya'da yaşanan siyasi krizi görüşmek için Afrika Birliği (AfB) yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, Sudan ve Etiyopya'da yaşanan siyasi krizi görüşmek için Afrika Birliği (AfB) yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'da temaslarda bulunan Satterfield, Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo ve Afrika Birliği Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye'yle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Sudan ve Etiyopya'daki siyasi kriz dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Satterfield'dan önce görevde bulunan eski ABD Temsilcisi Jeffrey Feltman, birkaç kez Etiyopya'yı ziyaret ederek Tigray çatışmasının son bulması için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Troyka üyeleri: Wagner'in Sudan'daki faaliyetleri hukukun üstünlüğünü baltalıyor Troyka üyeleri: Wagner'in Sudan'daki faaliyetleri hukukun üstünlüğünü baltalıyor ABD'den Sudan polisine yaptırım ABD'den Sudan polisine yaptırım

Tam Gemi Şok Denemeleri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement