Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alabama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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