ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında vurulan 3'üncü mağdur da öldü - Son Dakika
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ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında vurulan 3'üncü mağdur da öldü

17.06.2022 18:46
ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında vurulan 3'üncü mağdur da öldü

NEW ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

NEW ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Vestavia Hills Polis Departmanı yaptığı yazılı açıklamada, "16 Haziran akşamı Saint Stephen's Piskoposluk Kilisesi'nde vurulan üçüncü kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.

Kilisedeki silahlı saldırı

Alabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce 1, sonra 2 kişi olarak güncellemişti.

Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki erkek saldırgan, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açmış, kurşunlar 3 kişiye isabet etmişti.

Saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirilmişti.

Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının "herkesi koruyacak şekilde" değiştirilmesi için dua etmişti.

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ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında vurulan 3'üncü mağdur da öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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