Saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirilmişti.

Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında vurulan 3'üncü mağdur da öldü - Son Dakika

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