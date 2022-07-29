ABD'de 15 yaşındaki genç, 3 kardeşini öldürdü - Son Dakika
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ABD'de 15 yaşındaki genç, 3 kardeşini öldürdü

29.07.2022 09:46
ABD'de 15 yaşındaki genç, 3 kardeşini öldürdü

ABD'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

ABD'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks bölgesinde 15 yaşında bir genç, 5, 8, 17 yaşlarında 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine 4 kardeşin de hayatını kaybettiği açıklanırken, evde bulunan 7 yaş altı 3 kardeşin ise yaralanmadığını bildirildi. Polis, olay sırasında çocukların anne babalarının evde olmadığını söyledi.

Alaska Eyalet Birlikleri sözcüsü Tim DeSpain, silahın aileye ait olduğunu söyleyerek, yetkililerin olayın ardındaki nedeni araştırdıklarını belirtti. - ALASKA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alaska, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 15 yaşındaki genç, 3 kardeşini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 15 yaşındaki genç, 3 kardeşini öldürdü - Son Dakika
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