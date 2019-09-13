Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

29 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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