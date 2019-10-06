ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi...
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:48 Kaynak: AA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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