ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin, sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi.

Maslahatgüzar Hovenier ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür dilemişti.