ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'Metin Topuz' açıklaması - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz" açıklaması yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Sayın Topuz'un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır. Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin, vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye-ABD kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmiş, her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur. ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz."