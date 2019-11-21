ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi davasında karar çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, sanık Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay ve sanık Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, sanık Talip Bora Kılıç'ın tüm suçlardan beraatına hükmetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasına yönelik 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı. Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, sanıklar Gündaş ve Bayram'ın FETÖ üyesi olduğunu, saldırının FETÖ tarafından planlandığını ifade etmişti. Bu kapsamda sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanık Ersin Bayram, FETÖ ile geçmişte bağlantısının olduğunu kabul ettiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen ateş açma olayıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne süren Bayram, "Olayın olduğu gün memleketimdeydim. Olaydan 16 saat sonra ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili internette arama yaptım. İnternet çok iyi çekmediğinden doğru düzgün de bakamadım. Osman, benim yanımda çalışan bir kişidir. Onun haricinde bir tanışmışlığımız yok. Ben ne ona ne de diğer sanığa olayı gerçekleştirmesi için talimat vermedim" diye konuştu.

Sanık Osman Gündaş, bir dönem cezaevinde bulunduğunu, cezaevinden çıktıktan sonra şirket üzerinden bir hastanede çalıştığını söyledi. Şirketin kapanması üzerine işsiz kaldığını ve iş aradığını belirten Gündaş, bir arkadaşının aracılığıyla FETÖ ile irtibatlı Samanyolu Koleji'nde temizlik görevlisi olarak işe başladığını, bir müddet sonra da kolejin konferans salonunda görevlendirildiğini anlattı. Gündaş, "Konferans salonu hiç boş durmuyordu sürekli etkinlikler oluyordu. Konferans salonunda etkinlik yapmak isteyenler ilk başta kolej müdürüyle irtibata geçiyordu. Yoğun aramalardan dolayı kolej müdürü o kişileri bana yönlendiriyordu. 2005-2010 yılları arasındaki HTS kayıtlarımda FETÖ üyeleriyle irtibatımın bulunduğu iddia ediliyor. Ben konferans salonundaki görevim nedeniyle tanımadığım bir çok kişiyle telefonda görüştüm. İşim nedeniyle görüştüğüm kişilerle başka hiçbir bağlantım yoktur" şeklinde konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik olaya ilişkin konuşan Gündaş, "O dönemde ABD'nin ülkemize yönelik koyduğu tavır bellidir. Ben de vatanıma olan sevgimden dolayı ve alkolün verdiği etkiyle böyle bir şey yaptım" dedi.

"İNSANLARIN HOŞUNA GİDER DİYE BÖYLE YAPTIM"

Sanık Ahmet Çelikten ise, "ABD'ye karşı bir antipati vardı o dönemde. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptım. İnsanların hoşuna gider diye böyle yaptım. Hiçbir terör örgütüyle bağım yok" ifadelerini kullandı.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından duruşmaya yarım saat ara verildi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersin Bayram'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanığın cezasında indirim yapan mahkeme, Bayram'ı 5 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum etti. Bayram'a "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrıca 3 yıl 9 ay hapis verildi. Sanık Osman Gündaş'a "silahlı terör örgütüne üye olma", "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 9 yıl 19 ay hapis cezası, sanık Çelikten'e ise "yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Talip Bora Kılıç'ın ise tüm suçlardan beraatına hükmetti. Sanıklar Bayram ve Gündaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanık Çelikten'in ise tahliyesine karar verdi.

(Abdullah Sarica/İHA)