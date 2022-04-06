ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: "ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor" - Son Dakika
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: "ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor"

06.04.2022 18:19
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: "ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, ABD'li şirketlerin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak gördüğünü belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, ABD'li şirketlerin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak gördüğünü belirtti.

Eadeh, ABD-Türkiye ticari ve ekonomik ilişkileri ile ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ziyaretinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ve Türkiye arasında güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişki olduğunu belirten Eadeh, geçen yıl ABD ile Türkiye'nin toplam ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Eadeh, buna karşılık ABD'nin dünyanın geri kalanıyla olan ticaretinin söz konusu dönemde yalnızca yüzde 22 arttığına dikkati çekerek "Türk malları ABD pazarında giderek daha çekici bir hale geliyor. ABD, 2021'de Türk ihracatı için 2 numaralı pazardı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 45'lik artışla 16 milyar dolara ulaştığını aktaran Eadeh, bu artışın Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortağı arasında kaydedilenlerin en yükseği olduğunu vurguladı.

Eadeh, ABD'nin Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu ifade ederek "Ticari ilişkilerde her iki taraf için de daha fazla büyümeye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD şirketleri Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor." görüşünü paylaşan Eadeh, 2020'de ABD'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım tutarının 5,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eadeh, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin 2019'da ülkede yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek "ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'nı 4 Nisan'da başlatmaktan çok memnunuz. Lago'nun ekonomik iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiği ziyaretine müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye ikili ticaret hacmini genişletme hedefinin detaylarına ilişkin de Eadeh, Büyükelçilik yetkililerinin Türkiye'deki satışlarını ve yatırımlarını artırmak isteyen ABD'li şirketlerle düzenli görüştüğünü belirtti.

???????- "ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor"

Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliğini ve çeşitliliğini iyileştirmede sağlam ilerleme kaydettiğine ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider olduğuna işaret eden Eadeh, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda Türkiye ile ortaklaşa 4'üncü enerji odaklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bölgesel enerji gelişimi konusunda Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz. 5 Nisan'da gerçekleştirilen ABD, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yer aldığı Avrasya Küçük Modüler Reaktör (SMR) Forumu'nda da olduğu gibi temiz ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarını geliştirmek için Türkiye ile ortaklık kurmaya kararlıyız. ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor."

Lago'nun Ankara ziyareti

Açıklamada, Lago'nun 2 günlük Ankara ziyaretindeki temaslara da yer verildi.

Lago, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile ticari ilişkileri geliştirmek ve tanıtmak amacıyla ikili görüşmeler yaptı.

Ankara'daki Avrasya SMR Forumu'na katılan Lago, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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