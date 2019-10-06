Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür...
Son Dakika Güncel Haber

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür...

35 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür diledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür..., System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür diledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi
Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]