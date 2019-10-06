ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür...
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:12 Kaynak: AA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür diledi.
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