ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı... - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı...

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınlayarak, "Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı..., System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınlayarak, " Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." açıklaması yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından "Dün İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) dün yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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