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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki

18.08.2021 09:30
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Ankara, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki - Son Dakika


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