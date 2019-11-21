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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar...
6 saat önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, sanık Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay ve sanık Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, sanık Talip Bora Kılıç'ın beraatına hükmetti. - ANKARA
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