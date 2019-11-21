Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar...
Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar... - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar...

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar..., System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, sanık Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay ve sanık Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, sanık Talip Bora Kılıç'ın beraatına hükmetti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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