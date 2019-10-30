Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:55 Kaynak: DHA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.
Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-
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