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Son Dakika Güncel Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

1 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-

Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:55 Kaynak: DHA
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