ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, göreve başlamasının ardından ilk kez Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etti.

İncirlik Hava Üssü'nün internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Büyükelçi Flake, eşi Cheryl Flake ile 2 Şubat'ta üssü ziyaret ederek askeri yetkililerle bir araya geldi.

ABD Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasındaki iş birliği başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı görüşmede Flake, "İncirlik'teki ABD askerlerinin her gün yaptığı çalışmalar, ABD ve Türk halklarının değer verdiği özgürlükleri korumak için gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Çok sayıda birimi ziyaret eden ve üssün etrafındaki tesisleri de gezen Flake, şunları söyledi:

"ABD'nin Türkiye ile ortaklığını ve kalıcı NATO ittifakını destekleyen 39. Hava Üssü Kanadı üyelerinin hizmetleri için minnettarım ve bundan etkilendim. ABD ve Türk havacılarının İncirlik'te ve Türkiye'deki diğer tesislerde yan yana yaptıkları işler, stratejik ilişkimizin temelini oluşturuyor. ABD ulusal güvenliğini ve NATO'nun güney kanadında bölgesel istikrarı savunmak için her gün nöbet tutmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz."