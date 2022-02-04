Üye Girişi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti

04.02.2022 14:46
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, göreve başlamasının ardından ilk kez Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, göreve başlamasının ardından ilk kez Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etti.

İncirlik Hava Üssü'nün internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Büyükelçi Flake, eşi Cheryl Flake ile 2 Şubat'ta üssü ziyaret ederek askeri yetkililerle bir araya geldi.

ABD Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasındaki iş birliği başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı görüşmede Flake, "İncirlik'teki ABD askerlerinin her gün yaptığı çalışmalar, ABD ve Türk halklarının değer verdiği özgürlükleri korumak için gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Çok sayıda birimi ziyaret eden ve üssün etrafındaki tesisleri de gezen Flake, şunları söyledi:

"ABD'nin Türkiye ile ortaklığını ve kalıcı NATO ittifakını destekleyen 39. Hava Üssü Kanadı üyelerinin hizmetleri için minnettarım ve bundan etkilendim. ABD ve Türk havacılarının İncirlik'te ve Türkiye'deki diğer tesislerde yan yana yaptıkları işler, stratejik ilişkimizin temelini oluşturuyor. ABD ulusal güvenliğini ve NATO'nun güney kanadında bölgesel istikrarı savunmak için her gün nöbet tutmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz."

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Üssü, İncirlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ilk kez İncirlik Üssü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement