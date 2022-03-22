ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, konutunda sergilediği Türkiye'den fotoğrafları tanıttı - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, büyükelçilik konutunda sergiledikleri, Türkiye'nin doğal güzelliklerini yansıtan 21 fotoğrafı büyükelçilikte verdikleri davetle tanıttı.

Büyükelçi Flake ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, sergilenen fotoğrafların sahibi fotoğraf sanatçısı Cuma Çevik ve eşi Merve Çevik'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Amerikalar Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, çok sayıda yabancı misyon şefi, akademisyen ve diplomat katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye geleli birkaç ay olmasına rağmen kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan Büyükelçi Flake, "İçinde bulunduğumuz döneme ilişkin de bir şeyler söylemek istiyorum. Bugünler, Ukrayna için zor zamanlar. Türkiye hükümetine, Ukrayna'nın egemenliğine verdikleri kararlı destek ve insani yardım gereksinimi duyanlara yönelik tüm yardımları için teşekkür etmek isterim." dedi.

Flake, Türkiye'ye diplomasiye verdiği kararlı destek ve diplomatik çözüm bulma çabaları için de teşekkür ederek, "Umarım diplomatik çözüm bulunabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Flake, "Bizimle ve NATO'nun diğer üyeleriyle gösterdiğiniz birlik için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik konutunda sergilenen fotoğrafları anlatmak üzere söz alan Cherly Flake de, konutlarının duvarlarını Türkiye'den manzara fotoğraflarıyla donatmak istediklerini ve internette araştırdıklarında karşılarına Cuma Çetin'in fotoğraflarının çıktığını anlattı.

Cherly Flake, Çetin'in fotoğraflarında ışığı kullanma şeklinden çok etkilendiklerini belirterek, kendisiyle temasa geçtiklerini ve fotoğrafları konutta sergileme sürecinin başladığını söyledi.

Gün batımı sırasında koşturan atların yer aldığı fotoğrafı, gün batımı ve atlarıyla bilinen Arizona'ya benzettiklerini de anlatan Flake, Artvin'deki Şavşat Karagöl fotoğraflarının da konuta gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini belirtti.

"Türkiye'mizi tanıttığım için mutluyum"

AA muhabirine, fotoğraflarının Büyükelçilik konutunda sergilenme sürecini anlatan Cuma Çevik, 2013 yılından bu yana profesyonel fotoğrafçılık yaptığını belirterek, daha çok manzara fotoğrafçılığı alanında uzmanlaştığını söyledi.

Fotoğraflarının sosyal medyada çok tanındığını anlatan Çevik, "Elçi Bey ve eşi internette 'Türk manzara fotoğrafçısı' diye aratınca ilk beni bulmuşlar. Fotoğraflarıma bakınca 'Aradığımız adam bu demişler.' Bana ulaştılar, e-mail attılar. Ben de ilk anda şaşırdım, inanamadım açıkçası." diye konuştu.

Çevik, Flake ailesinin en çok sevdiği fotoğraflar arasında, kalp şeklindeki göl olarak bilinen Artvin'deki Şavşat Karagöl fotoğraflarının yer aldığını belirterek, "Cheryl Hanım, eşimin içinde bulunduğu, model olduğu fotoğrafları çok sevdi." dedi.

Fotoğraflarının Büyükelçilik konutunda sergilenmesinden onur duyduğunu belirten Çevik, "Bunlar, sadece Türkiye'den çektiğim fotoğraflar. Benim için Türkiye'nin doğasını ön plana çıkarma ve tanıtımını yapma fırsatı oldu. Türkiye'mizi tanıttığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.