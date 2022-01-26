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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten "Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir" açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten "Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir" açıklaması

26.01.2022 19:54
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten "Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir" açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, " Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir." dedi.

Flake, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde "Parti siyaseti, suyun kıyısında biter" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gençlik yıllarında o zamanlar nişanlı olduğu eşi Cheryl Flake'in Türkiye'yi de kapsayan bir Güney Avrupa ve Orta Doğu gezisine çıktığını anımsatan Flake, eşinin fotoğraf albümünde İstanbul Boğazı'nın yer aldığı bir fotoğrafta "En Sevdiğim Yer: İstanbul!" yazdığını hatırlattı.

Flake, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda görev yaptığı süre boyunca dünyayı kapsamlı şekilde gezme imkanı bulduğunu belirterek, her gittiği yerde eşinin "Güzel, ama bir Türkiye değil." yorumunu yaptığını ifade etti.

Büyükelçi Flake, eşinin yıllar önce "Genç Büyükelçi" olarak başladığı yolculuğu bugün kendisinin ABD'nin Ankara Büyükelçisi görevini üstlenerek sürdürdüğü için kendisini "şanslı saydığını" kaydetti.

Yolculuğunun, ABD Büyükelçilerinin alışılagelmiş yolculuğundan daha farklı olduğunu aktaran Flake, Dışişleri Bakanlığında bir kariyerden ziyade, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da 18 yıl geçirdiğini hatırlattı.

Flake, bir siyasetçi olarak kariyer diplomatlarına her zaman büyük hayranlık duyduğunu ve Kongre'de bulunduğu süre zarfında ise ustalık gerektiren diplomasiyi ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın "kısmi başarıların sabırla biriktirilmesi" şeklinde ifade ettiği o "perde arkasında gerçekleşen ve çoğunlukla dikkatlerden uzak çabaları" daha da takdir ettiğini belirtti.

Büyükelçi, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki adaylığının onaylandığı oturumdaki ifadelerini hatırlatarak, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir"

Yazısında "Menfaatlerimiz, siyasi alanın ve güvenlik alanının ötesine uzanmaktadır." ifadelesini kullanan Flake, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve iş birliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağlamaktadır. Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki paylaşımlar da iki ülke halkını birbirine bağlamaktadır."

Flake, dış politikadaki kalıcı başarıların, farklı grupların ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, " Washington'da hep söylediğimiz gibi; 'Parti siyaseti, suyun kıyısında biter.' Tam da bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi.

"Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir"

ABD Başkan Joe Biden'ın Ankara'daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Flake, "Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir." değerlendirmesini yaptı.

Flake, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu belirterek, gelecek haftalarda İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.

"Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz"

Büyükelçi Flake, sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Cheryl ve ben, dünyanın en harika ve nefes kesici şehirlerinden biri olan İstanbul'u yeniden görüp tanımak için sabırsızlanıyoruz. Adana'daki ekibimizle birlikte bölgenin tarihi alanlarını ziyaret edecek ve baharatlı yemeklerini tadacağız. Kuzeybatıdan güneydoğuya, Ege kıyılarından Karadeniz'e, Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz. Dahası, Cheryl ve ben, bu harikulade şehirlerde yaşayan Türk halkını tanıyacak, onlarla beraber tarihi keşfedecek ve iki ülkeyi birbirine bağlayan geleceği ele alacağız. Hoş bulduk ve bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkürler."

Jeff Flake kimdir?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013'te de Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre'ye girmeden önce, Arizona'daki Goldwater Enstitüsünün icra direktörlüğü görevini yapan Flake, Brigham Young Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi derecelerine sahip.

Türkiye'ye 7 Ocak'ta gelen Flake, evli ve beş çocuk babası.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten 'Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten "Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir" açıklaması - Son Dakika
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