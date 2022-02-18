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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Ukrayna için iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Ukrayna için iş birliğine vurgu yaptı

18.02.2022 18:35
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Ukrayna için iş birliğine vurgu yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Türkiye'nin (Ukrayna-Rusya arasındaki) bu krize diplomatik bir çözüm bulma yolunda gösterdiği kararlılık ve çabalarını ve NATO'nun krize verdiği yanıta destek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, " Türkiye'nin (Ukrayna- Rusya arasındaki) bu krize diplomatik bir çözüm bulma yolunda gösterdiği kararlılık ve çabalarını ve NATO'nun krize verdiği yanıta destek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Flake'nin "Ukrayna'yla birlikteyiz" başlığı ile kaleme aldığı ve büyükelçiliğin internet sayfasında yayımlanan yazıda, "Rusya'nın eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve uluslararası kurallara dayalı düzene bir tehdit olduğu" ifadesini kullandı.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Ukrayna'nın kendisini Rus "saldırganlığına" karşı savunma çabalarında yardımcı olacağını söyleyen Flake, "ABD ve Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlıdır. Türkiye'nin bu krize diplomatik bir çözüm bulma yolunda gösterdiği kararlılık ve çabalarını ve NATO'nun krize verdiği yanıta destek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin bu tehdidi açık bir şekilde gören Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerindeki ortaklarıyla uluslararası bir koalisyon oluşturmaya devam edeceğine vurgu yapan Flake, "Türkiye'deki ortaklarımız bu çabalarda kritik önem taşımaktadır." yorumunda bulundu.

Türk-Amerikan ilişkileri

Flake, Türkiye ile NATO ortaklığının 70. yıl dönümünü arifesinde ortak tehditlere karşı iş birliğinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiği mesajını vererek, "ABD ve Türkiye, her zaman NATO müttefiki olarak yan yana duracak ve dünyanın zorlu sorunlarının üstesinden gelmek için diyaloğun ve diplomasinin izinden gitmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve enerji alanındaki ilişkileri her iki ülkeye de ekonomik olarak yardımcı olacak şekilde artırmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini belirten Flake, şunları kaydetti:

"Geride kalan yıl zarfında, ABD ve Türkiye, 2021'de yüzde 45 artış kaydeden Türkiye'nin ABD'ye yönelik ihracatı da dahil olmak üzere daha güçlü bir ikili ticari ilişki oluşturmak için çalışmışlardır. 2022 yılında, Türkiye'de ve ABD'de olduğu gibi Avrasya Bölgesi'ndeki ortak proje ve girişimleri dikkate alarak Türk ve Amerikan işletmeleri arasında daha yakın bir iş birliğini teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle yeşil enerji teknolojisi alanında iş birliği, bölgedeki ülkelerin enerji bağımsızlığını kazanmasında yardımcı olacaktır."

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Kaynak: AA

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