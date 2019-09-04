Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti

5 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi Büyükelçi...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması

Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi

Büyükelçi Satterfield'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Anıtkabir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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