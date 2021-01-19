ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği mesajı Açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği mesajı Açıklaması

19.01.2021 16:59
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği mesajı Açıklaması, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, kültürel mirasın, tüm Türk vatandaşları için gurur kaynağı olduğunu belirterek, imzalanan iş birliği mutabakat zaptı ile ABD'nin, Türkiye'nin kültürel kaynaklarını herkesin yararına korumak için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, kültürel mirasın, tüm Türk vatandaşları için gurur kaynağı olduğunu belirterek, imzalanan iş birliği mutabakat zaptı ile ABD'nin, Türkiye'nin kültürel kaynaklarını herkesin yararına korumak için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Büyükelçi Satterfield ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması amacıyla iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Satterfield, "Türkiye'den çıkış yapan kültürel nesnelerin yağmalanması, kaçakçılığıyla mücadeleyi ve ABD ile Türkiye arasındaki iş birliğini sağlamlaştıracak bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Satterfield, imzaladıkları mutabakat zaptının, Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve arkeolojik malzemelerinin yağmalanmasına yönelik teşviki azaltmayı amaçladığını belirtti.

Anlaşmanın, halihazırda iyi bir iş birliği içinde olunan yağmalamanın ve antika ticaretinin caydırılması konularına ek olarak, yağmalanmış kaçak eserlerin Türkiye'ye geri iade edilmesini sağlayacağını vurgulayan Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana birkaç bin yıl öncesine uzanan eserlerin ve etnografik malzemelerin korunacağını kaydetti.

"Kültürel varlık kaçakçılığı, dünyada bir sorundur"

Satterfield, bugünkü anlaşmanın, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını korumaya yönelik ortak taahhütlerinin bir kanıtı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, her biri ülkeye ve dünya tarihine damgasını vuran çok sayıda medeniyetin bir bağlantı noktası olarak yer edinmiştir. Bununla birlikte geniş ve çeşitli mirasa sahip olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'deki arkeolojik ve tarihi alanlara yönelik uzun bir tehdit geçmişi de bulunmaktadır.

Bu tarih ve kültürün herhangi birinin yok edilmesi veya yok olması yıkıcıdır. Bu anlaşma, tehlikede olan alanları ve paha biçilemeyecek antikaları yağmalanmaktan ve kaçakçılıktan korumak için ek adımlar getiriyor. Kültürel varlık kaçakçılığı, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorundur."

Türk hükümetinin kendi mirasını korumak için gösterdiği özenli çabaları ve kapsamlı kaynakları takdir ettiklerini dile getiren Satterfield, uluslararası pazarlarda arkeolojik, eski eserlerin ve diğer kültürel nesnelerin satışının, ulusal sınırları aşan örgütlü suç ve terörist gruplarının gelirlerini artırdığını ifade etti.

Satterfield, "Yüzlerce ve binlerce yıllık miras alanları ve medeniyetin izleri, zaman içinde maddi kazanç için yok ediliyor. Türkiye'yi bu suçla mücadele çabalarında desteklemek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"ABD adına anlaşmayı imzalıyor olmak bana büyük bir onur veriyor"

Yakın ortaklığın ruhu gereği, ABD ve Türkiye'nin uluslararası suç gruplarının bu finansman akışına erişimini engellemeye kararlı olduğuna dikkati çeken Satterfield, ABD'nin, dünya çapındaki kültürel mirası koruma ve muhafaza etme, suç ağlarına katkıda bulunanlara mani olma taahhüdünde tereddüdü bulunmadığını kaydetti.

Satterfield, bu konudaki politikalarının, kültürel mirasın hukuka aykırı olarak tahrip edilmesinin, kültür varlıklarının kaçakçılığının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, kültürel mülkiyet anlaşmalarının amacının ilk önce yağma teşvikinin azaltılması ardından ülkelerin kültürel miraslarını korumalarına yardımcı olmak, bilimsel, kültürel ve eğitim amaçlı bilgi alışverişini teşvik ederek, kültürel nesnelere yasal erişimi ve dünya mirası farkındalığını artırmak olduğunu vurguladı.

Bugünkü anlaşmayla ABD ve Türkiye'nin, gelecek nesillerin bu harika müze gibi yerlerde Türkiye'nin mirasının korunmasını ve erişilebilir olmasını sağlamaya yönelik ortak taahhütlerini ortaya koyduklarını belirten Satterfield, "Kültürel miras, tüm Türk vatandaşları için bir gurur kaynağıdır. Bu anlaşmayla ABD, Türkiye'nin kültürel kaynaklarını herkesin yararına korumak için üzerine düşeni yapacak." dedi.

Satterfield, anlaşmayı hayata geçirdikleri için Bakan Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekibine, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ve bu anlaşmayı gerçeğe dönüştürmek için kendileriyle yakın çalışan Türk uzmanlara teşekkürlerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığını, Bakanlığın Eğitim İşleri Bürosunu ve özellikle Bakan Yardımcısı Marie Royce'un anlaşmadaki katkılarının önemine işaret eden Satterfield, "Bugün burada Sayın Bakan Ersoy'a eşlik ederek, ABD adına bu anlaşmayı imzalıyor olmak bana büyük bir onur veriyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından mutabakat zaptını imzalayan Satterfield ve Ersoy, ABD'den iadesi sağlanan Lidya stelleri ile Aizanaoi Antik Kenti kazılarında bulunan Penkalas sikkelerini inceledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Milli futbolcu Arda Turan cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi         
17:51
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi         
17:03
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu         
17:02
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu         
16:39
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi         
16:15
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei