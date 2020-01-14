ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki binasında bulunan başkanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Büyükelçi Satterfield'in 7 ay önce Türkiye'deki görevine başladığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük olan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım."

Amerika Birleşik Devletleri, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak
ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]