ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu
17 dakika önce
ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48
ABD Senatosu, ABD'nin Ankara
Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.
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