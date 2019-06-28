Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

17 dakika önce

ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu, System.String[]
ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48 
ankara, ABD, Ekonomi
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