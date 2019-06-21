Son Dakika Haberleri: "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci değerlendiriyoruz"
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"ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci değerlendiriyoruz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci Avrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci Avrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
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