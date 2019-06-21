"ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci değerlendiriyoruz"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci Avrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran
ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci Avrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.
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