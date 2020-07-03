ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, açıklamasında, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul'un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor" ifadesini kullandı.
Son zamanlarda Türkiye'de Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, "Bu evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz" dedi.
Zaharova, "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz" diye ekledi.
Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, Türk hükûmetine Ayasofya'nın müze statüsünü koruma çağrısında bulundu. "Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır" diyen Petsas, 1500 yıllık yapının müzeden camiye dönüştürülmesinin "Türkiye ile dünya çapındaki Hıristiyanlar arasında devasa bir duygusal çatlağa yol açacağını" söyledi.
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih Suresi okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti ve kurmaylarına hukuki başvuruların başlaması yönünde talimat verdi. Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay'a açılan dava görüldü. Danıştay'dan yapılan bildiride, kararın 15 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.