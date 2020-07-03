ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı - Son Dakika

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı

ABD'nin "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısından sonra bir açıklama da Rusya'dan geldi. Ayasofya'nın ibadete açılması olasılığını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Ayasofya'nın statüsüne ilişkin kararların dengeli olmalı ve UNESCO'nun uluslararası düzenlemelerinin dikkate almasını bekliyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Zaharova, açıklamasında, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul'un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor" ifadesini kullandı.

"ERİŞEBİLİRLİK ÖZELLİĞİNİN KORUNMASINI BEKLİYORUZ"

Son zamanlarda Türkiye'de Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, "Bu evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz" dedi.

Zaharova, "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz" diye ekledi.

ATİNA'DAN BİR ÇAĞRI DAHA GELDİ: DUYGUSAL BİR ÇATLAĞA YOL AÇAR

Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, Türk hükûmetine Ayasofya'nın müze statüsünü koruma çağrısında bulundu. "Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır" diyen Petsas, 1500 yıllık yapının müzeden camiye dönüştürülmesinin "Türkiye ile dünya çapındaki Hıristiyanlar arasında devasa bir duygusal çatlağa yol açacağını" söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih Suresi okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti ve kurmaylarına hukuki başvuruların başlaması yönünde talimat verdi. Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay'a açılan dava görüldü. Danıştay'dan yapılan bildiride, kararın 15 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, Ayasofya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 00:42 

Son Dakika Dünya ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı - Son Dakika Dünya

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