ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, açıklamasında, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul'un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor" ifadesini kullandı.

"ERİŞEBİLİRLİK ÖZELLİĞİNİN KORUNMASINI BEKLİYORUZ"

Son zamanlarda Türkiye'de Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, "Bu evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz" dedi.

Zaharova, "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz" diye ekledi.

ATİNA'DAN BİR ÇAĞRI DAHA GELDİ: DUYGUSAL BİR ÇATLAĞA YOL AÇAR

Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, Türk hükûmetine Ayasofya'nın müze statüsünü koruma çağrısında bulundu. "Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır" diyen Petsas, 1500 yıllık yapının müzeden camiye dönüştürülmesinin "Türkiye ile dünya çapındaki Hıristiyanlar arasında devasa bir duygusal çatlağa yol açacağını" söyledi.