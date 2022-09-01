Arizona Valisi Doug Ducey, Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Arizona Valisi Doug Ducey, Tayvan'ı ziyaret etti

01.09.2022 21:22
Arizona Valisi Doug Ducey, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD'nin Arizona eyaletinin Valisi Doug Ducey, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

ABD'nin Arizona eyaletinin Valisi Doug Ducey, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, dün gece Ada'ya ulaşan Vali Ducey, ziyaret kapsamında Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

Ducey, görüşmede, eyaletin ilk Dış Ticaret Ofisi'ni Tayvan'da kurmaya karar verdiklerini hatırlatarak, Arizona ve Tayvan arasındaki on yıllara dayanan ortaklığın, ortak iş önceliklerinin ötesinde dostluk ve güvene dayandığını vurguladı.

Tsai de Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketinin (TSMC), Arizona'da 12 milyar dolar yatırımla kurduğu fabrikanın, Tayvan ile ABD'nin yüksek teknoloji sanayi tedarik zincirleri alanındaki iş birliğinin "mihenk taşı" niteliğinde olduğunu belirterek, "Demokratik ortaklarımızın çıkarlarını korumak ve daha büyük bir refah yaratmak için 'demokrasi çipleri'ni birlikte üretmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC, 2021'de Arizona eyaletinin merkezi Phoenix'te kuracağı fabrikanın inşaatına başlamıştı. Fabrikanın 2024'te üretime başlaması hedefleniyor.

Arizona Valisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından, ağustosta Ada'yı ziyaret eden dördüncü ABD'li üst düzey yetkili olmuştu.

Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn Tayvan'i ziyaret etmişti.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arizona Valisi Doug Ducey, Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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