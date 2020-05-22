ABD'nin ASA hamlesine Rusya'dan ilk açıklama - Son Dakika

ABD'nin ASA hamlesine Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmaya taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilmesine izin veren Açık Semalar Anlaşması'ndan (ASA) ABD'nin çekilme kararını değerlendirdi.

ABD'nin ASA hamlesine Rusya'dan ilk açıklama, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmaya taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilmesine izin veren Açık Semalar Anlaşması'ndan (ASA) ABD'nin çekilme kararını değerlendirdi. Ryabkov, "ABD'nin şartlarını kabul edilemez buluyoruz. Rusya bu anlaşmaya bağlı kalıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüntülü konferans ile katıldığı bir programda ABD'nin ASA'dan çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryabkov, "ABD'nin Moskova'daki Büyükelçiliğinden nota aldık. Söz konusu notada, ABD'nin ASA'dan çekilme konusunda prosedürleri başlatma kararı aldığı belirtildi" dedi. ABD'nin anlaşmanın korunmasına yönelik şartlarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ryabkov, "ABD'nin şartları kabul edilemez. Bu şartlar temelsiz ve mantıksız. Rusya anlaşmaya bağlı kalıyor. Anlaşmanın korunması için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ANLAŞMEDAN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bu çekilmenin 22 Mayıs'tan itibaren 6 ay içerisinde işleme gireceğini belirtti. ABD tarafı, Rusya'nın ASA'yı ihlal ettiği gerekçesiyle çekilme kararı aldığını belirtiyor. Rusya ise ihlale ilişkin iddiaları reddediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, sergey ryabkov, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin ASA hamlesine Rusya'dan ilk açıklama - Son Dakika Dünya

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