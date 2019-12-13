ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı - Son Dakika Dünya

ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washinton yönetiminin karşı olduğunu söyledi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washington yönetiminin karşı olduğunu söyledi.


Amerikalı uzmanların mutabakat metnini incelediğini belirten Pyatt, ABD'nin Ankara'nın savunduğu argümanlara ABD'nin 'çok açık şekilde' itiraz ettiğini kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:47 
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