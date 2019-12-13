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ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washinton yönetiminin karşı olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:47
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