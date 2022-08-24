Atlanta'da 2020'de bir siyahinin öldürülmesiyle ilgili davada savcı, polisi haklı buldu - Son Dakika
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Atlanta'da 2020'de bir siyahinin öldürülmesiyle ilgili davada savcı, polisi haklı buldu

24.08.2022 11:24
Atlanta'da 2020'de bir siyahinin öldürülmesiyle ilgili davada savcı, polisi haklı buldu

ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de polis tarafından öldürülen siyahi Rayshard Brooks'un davasında, polis haklı bulundu.

ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de polis tarafından öldürülen siyahi Rayshard Brooks'un davasında, polis haklı bulundu.

BBC'nin haberine göre, savcı, 27 yaşındaki Brooks'un öldürülmesinde, polisin yasal olarak haklı olduğuna karar verdi.

Davaya atanan savcı Peter Skandalakis, Brooks'un polislere doğrulttuğu elektroşok tabancasını ölümcül bir silah olarak değerlendirerek polisin ateş etmesini haklı buldu.

Skandalakis, Brooks'un öldürülmesi olayında ırkın bir faktör olduğuna inanılmadığını ifade etti.

Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği (NAACP) yetkilileri, kararı eleştirerek ırk faktörünün kesinlikle olayın bir parçası olduğunu savundu.

İnsan hakları grupları, bir soruşturma kurulunun davayı gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Rayshard Brooks'un vurulması olayı

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklama ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre, 27 yaşındaki Rayshard Brooks, 14 Haziran 2020'de bir fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmış, daha sonra polisin ikazı üzerine aracını park yerine çekmişti.

Daha sonra kendisine alkol testi yapan polisler, Brooks'u alkol testini geçemediği gerekçesiyle kelepçelemeye çalışmış, buna direnen siyahi Amerikalı ile polisler arasında boğuşma yaşanmıştı.

Boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, polislerden kurtularak kaçmaya başlamıştı. Görüntülere göre, Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Polis, siyahi Amerikalının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından kentte büyük protesto gösterileri yapılmış, artan baskı sonrasında Rolfe'nin işine son verilmişti. Atlanta Polis Şefi Erika Shields ise istifa etmişti.

Brooks'u ateş ederek öldürdüğü için işten atılan polis Rolfe, 5 Mayıs 2021'de görevine iade edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atlanta'da 2020'de bir siyahinin öldürülmesiyle ilgili davada savcı, polisi haklı buldu - Son Dakika

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