ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı - Son Dakika
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ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı

03.09.2022 10:31
ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı

ABD'nin Atlanta kentinde polis, araç çaldığı düşünülen şüpheliyi yakalamak için göle atladı.

ABD'nin Atlanta kentinde polis, araç çaldığı düşünülen şüpheliyi yakalamak için göle atladı.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Kentte 24 Ağustos'ta çalınan bir araç, Atlanta Polis Departmanı Havacılık Birimi tarafından havadan takip edilerek 25 Ağustos'ta bulundu. Polisler tarafından takip edildiğini anlayan şüpheli sürücü, aracı terk ederek ormana kaçmaya başladı. Polisleri atlatmaya çalışan şahıs daha sonra Tatum Gölü'ne atladı ve yüzerek kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler de şüphelinin peşinden göle atladı. Gölde süren kovalamacanın ardından şahıs yakalandı.

Sabıka kaydı ortaya çıktı

Atlanta Polis Departmanı (APD) tarafından yapılan açıklamada, "Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz, ancak APD memurları söz konusu olduğunda, kötü adamlar su ile kaçışının onları kurtarmayacağının farkında" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, şüphelinin 21 yaşındaki Jetarvius Q. olduğu ve daha önce de hırsızlık, ehliyetsiz ve dikkatsiz araç sürme gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. - ATLANTA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tragger, Atlanta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı - Son Dakika

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