ABD'nin Atlanta şehrinde koronavirüse kaşı kaykaylı gitar performansı - Son Dakika

ABD'de Chavis Flagg isimli müzisyen, koronavirüsün (Covid-19) etkilediği Atlanta şehrinin sokaklarında kaykay sürerek gitar çalıp, şehir sakinlerini neşelendiriyor.

Georgia eyaletinde bulunan ve koronavirüs salgınından etkilenen Atlanta şehrinde, gitar çalarak insanları neşelendiren 24 yaşındaki müzisyen Flagg, salgın sırasında bu sayede hem para kazandığını hem de bu süreçte insanları neşelendirdiğini ifade etti. Sokaktaki tek tekerlekli elektronik kaykay üzerindeki gitar performansı hakkında yerel medyaya konuşan Flagg, "İnsanların bunda gerçekten beğendiği şey; bir adam köpeğini gezdirebilir, kız arkadaşıyla yürüyebilir ve o sırada gitar çalarak kaykay süren bir kişi gelip favori aşk şarkılarını çalıyor" dedi.

Performansının, koronavirüs nedeniyle stresli zamanlar yaşayan insanların stresini hafifletmeye yardımcı olabileceğini umut eden Flagg ayrıca, "Salgın sırasında insanların üzgün yürüdüğünü görmek biraz iç karartıcıydı. Birisinin yanına yaklaşıp performansımı sergilemek büyük bir sevinç ve o kişilerin bunun olacağına dair bir beklentileri yok. Yüzlerinin neşelendiğini görmek, beni mutlu ediyor" dedi.

Kaykay sürerek sergilediği gitar performansıyla sosyal medyada takipçi sayısı artan ve videoları çokça paylaşılan Flagg'ın, dün istek parçalardan yaklaşık 300 dolar kazandığı ve gitarıyla Prince'ten, Jimi Hendrix'e ve Pop Smoke'a kadar bir sürü kişinin müziğini çaldığı ifade edildi.