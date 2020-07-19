ABD'nin Atlanta şehrinde koronavirüse kaşı kaykaylı gitar performansı - Son Dakika

ABD'nin Atlanta şehrinde koronavirüse kaşı kaykaylı gitar performansı

ABD'de Chavis Flagg isimli müzisyen, koronavirüsün (Covid-19) etkilediği Atlanta şehrinin sokaklarında kaykay sürerek gitar çalıp, şehir sakinlerini neşelendiriyor.

ABD'de Chavis Flagg isimli müzisyen, koronavirüsün (Covid-19) etkilediği Atlanta şehrinin sokaklarında kaykay sürerek gitar çalıp, şehir sakinlerini neşelendiriyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi

Georgia eyaletinde bulunan ve koronavirüs salgınından etkilenen Atlanta şehrinde, gitar çalarak insanları neşelendiren 24 yaşındaki müzisyen Flagg, salgın sırasında bu sayede hem para kazandığını hem de bu süreçte insanları neşelendirdiğini ifade etti.  Sokaktaki tek tekerlekli elektronik kaykay üzerindeki gitar performansı hakkında yerel medyaya konuşan Flagg, "İnsanların bunda gerçekten beğendiği şey; bir adam köpeğini gezdirebilir, kız arkadaşıyla yürüyebilir ve o sırada gitar çalarak kaykay süren bir kişi gelip favori aşk şarkılarını çalıyor" dedi.

Performansının, koronavirüs nedeniyle stresli zamanlar yaşayan insanların stresini hafifletmeye yardımcı olabileceğini umut eden Flagg ayrıca, "Salgın sırasında insanların üzgün yürüdüğünü görmek biraz iç karartıcıydı. Birisinin yanına yaklaşıp performansımı sergilemek büyük bir sevinç ve o kişilerin bunun olacağına dair bir beklentileri yok. Yüzlerinin neşelendiğini görmek, beni mutlu ediyor" dedi.

Kaykay sürerek sergilediği gitar performansıyla sosyal medyada takipçi sayısı artan ve videoları çokça paylaşılan Flagg'ın, dün istek parçalardan yaklaşık 300 dolar kazandığı ve gitarıyla Prince'ten, Jimi Hendrix'e ve Pop Smoke'a kadar bir sürü kişinin müziğini çaldığı ifade edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Atlanta, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin Atlanta şehrinde koronavirüse kaşı kaykaylı gitar performansı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü 21:20 Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 20:02 Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
21:32
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi
20:02
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 21:45:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Atlanta şehrinde koronavirüse kaşı kaykaylı gitar performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]