ABD'nin Avrupa Komutanı, bölgede daha fazla Amerikan askerine ihtiyaç olacağını söyledi - Son Dakika

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, daha fazla ABD askerinin kalıcı olarak Avrupa'da konuşlandırmaları gerekeceğini açıkladı.

Wolters, ABD İkmal ve Ulaştırma Komutanı Orgeneral Jacqueline Van Ovost Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin bir oturumda soruları yanıtladı.

Rusya- Ukrayna savaşı göz önünde bulundurulduğunda ABD'nin Avrupa'da daha fazla kalıcı asker konuşlandırması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Wolters, bölgedeki gelişmeler üzerine ABD'nin Avrupa'daki asker sayısının 60 binden 100 bine çıkardıklarını belirtti.

Wolters, özellikle de Baltık bölgesine Almanya, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerin de asker sevk ettiğini dile getirdi.

Gelecekteki Amerikan askeri varlığı konusunda ise ABD'li komutan, şu ifadeleri kullandı:

"Yapmamız gereken şey; Avrupa'da olanları ABD açısından incelememizdir. Rusya-Ukrayna senaryosunun tamamlanmasından sonra Avrupa'nın da katkılarını değerlendirerek ABD'nin oradaki katkılarını yeniden değerlendirmemiz gerekir. ve benim kanaatim daha fazla askere ihtiyacımız olacaktır."

ABD istihbaratında kopukluk olabilir

Bir senatörün, "Rusları olduğundan fazla, Ukraynalıların ise savunma kapasitesini azımsamamıza neden olan bir istihbarat açığı mı var?" sorusuna Wolters, bu konuda istihbarat açığının olabildiğini söyledi.

Wolters, daha önce de yaptıkları gibi Ukrayna-Rusya savaşından sonra değerlendirme yapacaklarını ve bu konudaki zayıf noktalarını tespit edeceklerini, istihbarat konusunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

ABD'li general, Rusya'nın tüm askeri gücünün yüzde 70 ila 75'ini Ukrayna savaşına getirdiğini ileri sürerek Ukrayna'nın ülkenin doğusunda da Rus ordusunu durdurabileceğini dile getirdi.

Wolters, Rusya'nın Ukrayna'ya çok sayıda hipersonik füze fırlattığını belirterek bu saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu kaydetti.

Biden ile çelişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna askerlerini Polonya'da eğittiklerine dair açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Wolters, "Polonya'da Ukrayna güçlerini eğitme sürecinde değiliz. Orada askeri irtibat birimleri var. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu da bahsettiğiniz eğitimden farklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.