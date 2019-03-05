Son Dakika Haberleri: ABD'nin Avrupa Komutanı: F-35'ler Türkiye'ye verilmemeli

ABD'nin Avrupa Komutanı: F-35'ler Türkiye'ye verilmemeli

1 saat önce

ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Avrupa Komutanı: F-35'ler Türkiye'ye verilmemeli, System.String[]
ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:50 

Türkiye, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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