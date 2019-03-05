ABD'nin Avrupa Komutanı: F-35'ler Türkiye'ye verilmemeli
1 saat önce
ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini söyledi.
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Komutanı Scaparrotti, Türkiye
'nin S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:50
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