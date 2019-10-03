Son Dakika Haberleri: ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal
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ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal

38 dakika önce

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi

ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal, System.String[]

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi


Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:46 
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ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı
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