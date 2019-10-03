ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal
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ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi
Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:46
ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi Gandhi'nin küllerini çalıp fotoğrafının üzerine hain yazdılar