ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında - Son Dakika
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ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında

22.08.2022 16:48

ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki Hava Kuvvetleri, iki adet B52 bombardıman uçağıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki Hava Kuvvetleri, iki adet B52 bombardıman uçağıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uçuşun Balkan müttefiklerine ve NATO ortaklarına bağlılığın gösterilmesi ve güvenliğin garanti edilmesi için gerçekleştirildiğini duyurdu. Kuzey Makedonya'nın yanı sıra uçakların Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan semalarında da uçuş yapacağı bildirildi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beijing Büyükelçisi'nin Taiwan Bölgesi ile İlgili Yanlış Açıklamalarını Reddetti Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beijing Büyükelçisi'nin Taiwan Bölgesi ile İlgili Yanlış Açıklamalarını Reddetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında - Son Dakika
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