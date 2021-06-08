ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker Azerbaycan'da - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, Gürcistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geldi. Reeker, başkent Bakü'de iki gün boyunca temaslarda bulunacak. Philip Reeker'ın Bakü ziyareti kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.

Reeker, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra Ermenistan'ı ziyaret edecek. - BAKÜ