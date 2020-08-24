ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli - Son Dakika

ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına sıcak bakmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi" dedi.

ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli, System.String[]

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına sıcak bakmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi" dedi.

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İran'a silah satışını kısıtlayan yaptırımların yeniden geri getirilmesi için ABD'nin yaptığı baskıyı haklı bulurken, ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeye yönelik imzalanan anlaşmaya değindi. Netanyahu, Pompeo'yu işaret ederek, "Bu, sizin yardımınızla ve Başkan Trump'ın aracılığı ile bölgesel barış ve istikrar için bir nimet oldu" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, Pompeo'nun Sudan ve Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde BAE-İsrail arasında atılan normalleşme adımlarının yakın gelecekte diğer ülkelerle de yapılabileceğini belirtti.

BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarının satın alma çabalarına değinen Netanyahu, BAE ile normalleşme adımının "İsrail'in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti. Netanyahu, "Üzerinde anlaşılan herhangi bir silah anlaşması bilmiyorum. Düşünülmüş olabilir, ancak duruşumuz değişmedi. Bakan Pompeo'dan da öğrendim ki her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi. ABD, bu taahhüdün arkasında durdu" şeklinde konuştu.

İsrail, Orta Doğu'daki askeri üstünlüğünün tehlikeye girebileceği için ABD'nin BAE'ye F-35 satışına sıcak bakmıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada, yönetimin İran'ın nükleer silahlar ve yüksek kaliteli konvansiyonel silahlar edinmesini engellemeye kararlı olduğunu ifade etti. Pompeo, "Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını açıkça belirtti. İleri teknoloji silah sistemlerine erişememeleri için sahip olduğumuz her aracı kullanmaya kararlıyız. ABD, 2015 İran nükleer anlaşmasına uygun olarak önümüzdeki ay kaldırılacak olan İran'a silah ambargosunu uzatması için Birleşmiş Milletler ile görüştü" dedi.

Trump yönetimi, BAE'ye F-35 satışına sıcak bakıyor

Netanyahu'nun ABD'nin BAE'ye F-35 uçakları satması yönündeki endişelerine yanıt veren Pompeo, ülkesinin İsrail'in askeri teknolojik gücünü koruyacağını ancak olası satışı göz ardı etmediğini duyurdu. Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri'nin niteliksel askeri üstünlük açısından yasal bir zorunluluğu vardır. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile de güvenlik alanında teknik ve askeri yardım sağladığımız 20 yıldan fazla ilişkimiz var. Kendi halkını tehditten korumak için ihtiyaç duydukları ekipmanı teslim etmek kapsamında bu süreci gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e olan bağlılığımızı da koruyacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca, İsrail-BAE arasındaki normalleşmenin İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasındaki anlaşmalara da yol açacağını dile getirdi. Pompeo, "Diğer Arap ülkelerinin buna katıldığını göreceğimizi umuyorum. Onların yanında çalışma ve İsrail devletini tanıma fırsatı, sadece Orta Doğu istikrarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi ülkelerindeki insanların yaşamlarını da iyileştirecektir" dedi. - TEL AVİV

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli - Son Dakika

Son Dakika

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