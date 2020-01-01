ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahalesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahalesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasına girmeye çalışanlara güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahale etmesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı. ABD savaş uçaklarının Suriye - Irak sınırındaki Şii Haşdi Şabi güçlerini bombalamasını protesto eden Haşdi Şabi mensupları dün başlattıkları eylemlerini bugün de devam ettirdi.

Korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan yüzlerce Haşdi Şabi mensubu çadır kurdu. Bazı protestocuların binayı basma girişimlerine gaz bombasıyla karşılık verildi. Meydana gelen olaylarda 62 kişinin gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih olayların daha da büyümemesi için protestocuları binanın önünden çekilmeye çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basma girişimlerinin uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtilerek, ülkedeki yabancı misyonlara saldırı girişiminin Irak'ın çıkarını ve itibarini zedeleyeceği vurgulandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler
Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Son Dakika Haberleri
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
19:37 Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika
19:36 Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:52:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]